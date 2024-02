Berlin fördert Kinos mit sechs Millionen Euro

© dpa

Berlin will die fast 100 Kinos in der Hauptstadt in den kommenden zwei Jahren mit sechs Millionen Euro unterstützen.

Im laufenden Jahr ist nach Angaben von Senatskanzleichef Florian Graf für den Erhalt der Kinolandschaft zunächst eine Million Euro im Haushalt eingestellt. Für 2025 sind dann fünf Millionen Euro an Förderung vorgesehen. Berlins Kinoszene mit gut 250 Sälen gilt als einmalig in Deutschland. Die Mittel sollen Investitionen für Erhalt und Sanierung der Kinos fördern. Über den Einsatz der Fördermittel soll nach Angaben Grafs nun unter anderem mit den Kinoverbänden gesprochen werden.