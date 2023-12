Charité: Mehr Corona-Patienten auf Intensivstation

Demnach werden derzeit zehn Prozent der Intensivfälle in der Universitätsklinik mit einer sogenannten ECMO-Therapie künstlich beatmet. Laut dem Covid-Lagebericht des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) gab es in den letzten sieben Tagen in Berlin offiziell 1762 gemeldete Corona-Neuinfektionen. Die Charité mahnt daher zur Vorsicht: «Gegenseitiger Schutz ist in diesen Tagen daher weiterhin wichtig und relevant: Maske tragen und impfen lassen», hieß es.