Verkehrseinschränkungen während der Weihnachtsferien

Da nach Einschätzung der VIZ am Freitag, dem 22. Dezember, immer besonders viel auf den Straßen los ist, wird geraten die Autoreise in den Weihnachtsurlaub am Vormittag oder Mittag zu starten. Insbesondere auf dem südlichen Berliner Ring in Richtung Frankfurt (Oder) sei mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die Weihnachtsferien starten in Berlin und Brandenburg am 23. Dezember, bis zum 5. Januar 2024 haben Schülerinnen und Schüler dann frei.