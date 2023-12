Senat gibt grünes Licht für nächsten Planungsschritt bei S21

Der Bauabschnitt gehört zur geplanten Nord-Süd-Verbindung, mit der die Bahn das Berliner S-Bahn-Netz in einigen Jahren deutlich entlasten will. Sie soll vom Nordring über den Hauptbahnhof, Potsdamer Platz und Yorckstraße bis zum Südkreuz führen. Der einzige Bauabschnitt, der sich bereits im Bau befindet, verläuft zwischen dem Nordring und dem Hauptbahnhof. Eigentlich sollte die Interimsstrecke dieses Abschnitts bereits in Betrieb sein. Wegen Lieferschwierigkeiten verzögert sich der Start aber ins kommende Jahr.