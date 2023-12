Mehr Atemwegsinfektionen in Berlin: Erhöhte Krankenstände

Auch an der Universitätsklinik Charité fallen viele Kräfte aus: «Wir verzeichnen aktuell weiterhin steigende Krankenstände bei ärztlichem und pflegerischem Personal», teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Die Krankenversorgung sei dennoch sichergestellt, allerdings sei in einzelnen Bereichen mit Terminverschiebungen oder längeren Wartezeiten zu rechnen. Dafür wurden Patientinnen und Patienten um Verständnis gebeten. «Wir bitten zudem zur Zeit alle Besucherinnen und Besucher dringend, in den Kliniken der Charité eine Maske zu tragen, um eine mögliche Verbreitung von Infektionen zu vermeiden», hieß es. In Berlin berichteten außerdem die Verkehrsbetriebe (BVG) aktuell von deutlich erhöhtem Krankenstand.