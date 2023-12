Gedenken an Terroropfer auf Berliner Weihnachtsmarkt

Am Abend des 19. Dezembers ist ein Gottesdienst in der Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz nahe dem Kurfürstendamm geplant, wie die Senatskanzlei auf Anfrage mitteilte. Diesen wollen nach Kirchenangaben der evangelische Bischof Christian Stäblein und Pfarrerin Kathrin Oxen gestalten. Anschließend soll wie in den Vorjahren am Mahnmal auf der Rückseite der Kirche, wo der Anschlag geschah, die Namen der 13 damals gestorbenen Opfer verlesen werden.