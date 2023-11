Feier im Abgeordnetenhaus für neue Berlinerinnen und Berliner

In der Regel organisieren in Berlin die Bezirke die Einbürgerungsfeiern. Das Abgeordnetenhaus hatte vor rund zehn Jahren aber beschlossen, einmal im Jahr auch selbst neu eingebürgerte Berliner festlich zu begrüßen. 2022 wurden in Berlin 8875 Ausländer als Deutsche eingebürgert. Bislang sind die Bezirke für Einbürgerungen zuständig, ab Januar 2024 soll das zentral das Landesamt für Einwanderung übernehmen. Es wird dann einen erheblichen Rückstau von Anträgen abarbeiten müssen.