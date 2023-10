«Berliner Ofenführerschein»: Senat wirbt für sparsames Heizen

Das Angebot ist Teil der berlinweiten Informationskampagne «Das Rein-Heiz-Gebot» der Senatsverwaltung für Umwelt. Im Vordergrund stehen dabei eine Sensibilisierung für Luftverschmutzung durch Holzverbrennung und Holz als begrenzte Ressource. In der Hauptstadt werden demnach jährlich rund 115.000 Buchen in Kaminöfen zur Wärmeversorgung verbrannt. Das entspricht einem Sechstel der Waldfläche des Grunewalds. Bei der Verbrennung entstünden erhebliche Mengen an Luftschadstoffen und Treibhausgasen, die gesundheits- und klimaschädlichen seien.