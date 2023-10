«Tag der Freude»: Wegner zum Tag der Deutschen Einheit

Der Tag der Deutschen Einheit und das dazugehörige Bürgerfest stehen in diesem Jahr unter dem Motto «Horizonte öffnen». Alle 16 Bundesländer präsentieren sich dann entlang der Mönckebergstraße in der Hamburger Innenstadt. Berlin bietet nach Angaben der Senatskanzlei als wichtigster deutscher Film-, Serien- und Kinostandort ein umfangreiches Programm zum Thema Filmlandschaft. Unter anderem sind dort Klassiker wie «Good Bye Lenin!» und Serien wie «Babylon Berlin» zu sehen. «Filme eröffnen Horizonte: Sie lassen uns Geschichten erleben, durch die Zeit und in ferne Länder reisen und die Welt mit anderen Augen sehen», sagte Wegner.