Nachmittags besuchte sie ein entsprechendes Projekt im Prinzenbad in Kreuzberg. Seit dem 18. August werde dort so ein Sportprogramm im Rahmen der Jugendsozialarbeit angeboten und auch gut angenommen, so die Senatsbildungsverwaltung. Übungsleiter betreuten täglich Streetball, Fußball, Beachvolleyball und Tischtennis für Kinder und Jugendliche. Dafür wurden mobile Sportflächen aufgebaut. Das Projekt koste 10.000 Euro.