Einschränkungen im S-Bahnverkehr während der Ferien

Gebaut wird vor allem am nördlichen und östlichen Stadtrand. Auch Abschnitte der Ringbahn sind betroffen. Auf den Strecken will die S-Bahn die Leit- und Sicherungstechnik modernisieren sowie elektronische Stellwerke bauen. In den meisten Fällen wird über den Zeitraum der Sperrung ein Bus-Ersatzverkehr angeboten.