Berlin schafft Plätze für unbegleitete junge Flüchtlinge

Normalerweise bleiben junge Geflüchtete nur kurze Zeit in Erstaufnahmeeinrichtungen, von denen es laut der Senatsverwaltung für Bildung um die 30 in Berlin gibt. Da aber reguläre Plätze in der Jugendhilfe der Bezirke fehlen, etwa in Wohngruppen, und gleichzeitig unablässig neue junge Zuwanderer kommen, leben diese zurzeit fünf bis sechs Monate dort. Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge war im letzten Jahr stark angestiegen, auch in diesem Jahr bleibt die Lage angespannt. Laut Bildungsverwaltung kamen in diesem Jahr bis Ende Mai 802 dieser jungen Menschen in Berlin an. Im Vorjahr waren es 3205, allerdings blieben nicht alle in der Stadt.