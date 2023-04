Dürrejahre setzen Berliner Wasserversorgung zu: Aufruf zur Sparsamkeit

Die Berliner Wasserbetriebe (BWB) haben die Berliner:innen angesichts des stetig sinkenden Grundwasserspiegels zu mehr Sparsamkeit beim Wasserverbrauch aufgerufen.

«Mit der Ausnahme von 2021 haben wir es seit 2018 mit einer Dürresituation zu tun», sagte BWB-Chef Christoph Donner am Mittwoch in Berlin. «Besonders im Bereich der Grundflächen im Nordosten und Südosten der Stadt sinken die Grundwasserstände kontinuierlich» - in manchen Bereichen in den Einzugsgebieten der Wasserwerke um bis zu 75 Zentimeter im Vergleich zum langjährigen Mittel.