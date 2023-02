Geflügelpest bei Wildvogel in Berlin

Nachdem im Zoo Berlin im November 2022 ein Geflügepest-Fall aufgetreten ist, wurde das Virus nun bei einem Wildvogel nachgewiesen.

Das teilte die Senatsverwaltung für Umwelt am Mittwoch mit. Betroffen sei ein Höckerschwan, der eingeschläfert werden musste. Er wurde im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gefunden. Das nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut bestätigte demnach am Dienstag, dass es sich um den Virussubtyp H5N1 handelt. Wildvögel waren zuletzt im vergangenen Winter von der Geflügelpest betroffen. Zeitweise galt daher eine Stallpflicht.