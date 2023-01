Rund 4560 neue Wohnheimplätze für Studierende geplant

Bis 2026 sollen in Berlin weitere rund 4560 studentische Wohnheimplätze gebaut werden.

Das teilte Wissenschaftsstaatssekretärin Armaghan Naghipour (parteilos) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von Adrian Grasse mit. Insgesamt sollen dann in Berlin rund 17.350 Plätze zur Verfügung stehen. Dazu zählen Wohnungen und Zimmer des Studierendenwerks und anderer Anbieter. In Berlin studieren etwa 200.000 Menschen.