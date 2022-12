Semesterticket: Senat zahlt 75 Euro-Zuschuss

Das Semesterticket wird für Studierende preiswerter: Das Land Berlin gibt im kommenden Sommersemester jedem Studierenden 75 Euro dazu, wie die Senatsverwaltung für Umwelt und Mobilität am Mittwoch mitteilte.

Die Einigung soll allerdings nur für das Sommersemester 2023 gelten. Die Regelungen für das Wintersemester 2023/2024 sind noch offen. «Wir begrüßen das Angebot für das Sommersemester und werden es prüfen», sagte der Asta-Vorsitzende der Hochschule für Wirtschaft und Recht, Miguel Góngora, der am Dienstagabend an den Gesprächen teilnahm.

Günstige und klimaschonende Mobilität für Studierende

Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) sagte: «Mit dem stabilen Preis und dem Zuschuss ermöglichen wir es der großen Gruppe an Studierenden in Berlin, auch im kommenden Semester günstig und klimaschonend im ABC-Tarifbereich unterwegs zu sein.» Wissenschaftssenatorin Ulrike Gote (Grüne) nannte die Einigung eine gute Lösung für die Studierenden Berlins in der aktuellen Lage mitten in multiplen Krisen und zwischen wechselnden Tarifsystemen.