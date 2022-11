Gärten der Welt: Seilbahn-Vertrag um zehn Jahre verlängert

Die Seilbahnstation Kienbergpark ist den Angaben zufolge mit der U-Bahnlinie U5 in 35 Minuten vom Berliner Hauptbahnhof und in 18 Minuten von der Ringbahn aus zu erreichen. Insgesamt 64 Kabinen bringen die Fahrgäste von dort zur 1,5 Kilometer entfernten Talstation Gärten der Welt am Blumberger Damm. Der zur 750-Jahr-Feier Berlins 1987 angelegte Park beherbergt Einzelgärten in der Tradition verschiedener Länder und Kulturen. Im vergangenen Jahr gab es mehr als eine Million Besucher, rund 600.000 nutzten die Seilbahn.