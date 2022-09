198,9: Berliner Corona-Inzidenz stagniert

Die Corona-Inzidenz in Berlin hat sich in der vergangenen Woche kaum verändert. Am Dienstag lag der Wert bei 198,9.

Dies geht aus dem Lagebericht des Berliner Senats hervor. Die Inzidenz gibt an, wie viele Personen sich innerhalb der letzten sieben Tage nachweislich mit dem Coronavirus infiziert werden. Lediglich positive PCR-Tests werden erfasst. Expert:innen gehen daher nach wie vor von einer hohen Dunkelziffer aus.