Berlin bekommt einen touristischen Bürger:innenbeirat

Berliner:innen bekommen künftig die Möglichkeit, die Tourismusentwicklung der Hauptstadt in einem neuen Gremium aktiv mitzugestalten.

Wie erhalten wir die vielfältige Berliner Kiezkultur? Wie können wir den Tourismus in Berlin weiterentwickeln? Mit diesen und weitere Fragen beschäftigt sich künftig der neue "Bürger:innenbeirat Berlin-Tourismus". In enger Zusammenarbeit mit dem Land Berlin können Berliner:innen so aktiv die Zukunft des Tourismus in der Hauptstadt mitgestalten.