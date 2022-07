Ukraine-Welcome Hall am Hauptbahnhof wird winterfest

Die Erstorientierung am ZOB und Hauptbahnhof wird auch im Oktober weiterhin gewährleistet. In sogenannten Respektteams unterstützen Verwaltungsmitarbeiter:innen die ankommenden Geflüchteten, indem sie beispielsweise auf die kostenlosen Shuttlebusse zum Ankunftszentrum in Tegel und das «Help Ukraine»-Ticket verweisen oder als Sprachmittler:innen fungieren.