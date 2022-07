Bis zu 39 Grad: Hitzewelle erreicht Berlin

Am Dienstag wird es laut DWD dann bereits deutlich heißer. Bei Höchstwerten zwischen 32 und 37 Grad und viel Sonnenschein lockt der Sprung in kühles Wasser im Freibad oder im Badesee. In der Nacht kann es lokal bei Temperaturen zwischen 20 und 13 Grad recht warm bleiben. Zur Wochenmitte wird der Prognose zufolge der vorläufige Höhepunkt der Hitzewelle erreicht. Bei Werten zwischen 34 bis 39 Grad und viel Sonnenschein dürften Badegewässer erneut ein begehrtes Ziel in Berlin und Umgebung sein.