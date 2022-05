Zwei weitere Impfstellen in Berlin schließen

Wie das Bezirksamt Lichtenberg am Montag mitteilte, werden vor dem Ikea Möbelhaus Lichtenberg nur noch bis nächsten Samstag (7. Mai 2022) Kinderimpfungen angeboten. Im Impf-Drive-In in der Landsberger Allee in Lichtenberg ist dann zwei Wochen später Schluss. Hier werden laut Bezirksamt am 22. Mai die letzten Impfungen verabreicht. Die verbliebenen Impfzentren im ICC, in Tegel und im Ring-Center an der Frankfurter Allee bleiben zunächst weiter geöffnet, wie die Gesundheitsverwaltung auf Anfrage mitteilte.