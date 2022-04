Isolationsfrist: Beschluss voraussichtlich kommende Woche

Der Berliner Senat will die neue Isolationsfrist für Menschen mit einer Corona-Infektion voraussichtlich in der kommenden Woche beschließen.

Am Dienstag (03. Mai 2022) wolle man über die Verkürzung auf fünf Tage beraten, teilte eine Sprecherin der Gesundheitsverwaltung am Freitag (29. April 2022) mit. Eigentlich sollte der Beschluss schon am vergangenen Dienstag gefasst werden. Wegen offener Fragen wurde das Thema aber verschoben.