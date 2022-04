Neuer Wohnraum für Berlin: Senatskommission tagt monatlich

Die neue Senatskommission Wohnungsbau soll künftig einmal im Monat tagen.

Die Kernaufgabe der Komission ist die ressortübergreifende Steuerung großer Wohnungsbauprojekte in Berlin, wie die Senatskanzlei am Dienstag (26. April 2022) mitteilte. Vor allem aber soll die Umsetzung einzelner Bauprojekte überprüft werden, bei denen es bisher hakt. Die Kommission soll dann Lösungen finden, Hindernisse zu beseitigen, die den Baufortschritt aufhalten. Das könnten etwa Probleme wie fehlende Ausgleichsflächen, Nutzungskonflikte und Kompetenzfragen sein.

Senatskommission Wohnungsbau tagt zum erstem Mal

Die Kommission unter Leitung der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey kam am Dienstag im Anschluss an die Senatssitzung zum ersten Mal zusammen. Kommissionsmitglieder sind Bausenator Andreas Geisel (SPD), Verkehrs- und Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne), Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos), Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) und Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke). In der ersten Sitzung verschaffte man sich einen Überblick über die inhaltlichen Grundlagen der gemeinsamen Tätigkeit.