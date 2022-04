Polizeiwache am «Kotti» mit 200 Quadratmetern geplant

Die geplante Polizeiwache am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg soll eine große und helle Einrichtung werden, die sich als Anlaufstelle für die ganze Nachbarschaft präsentiert.

Etwa 210 Quadratmeter Fläche seien für die Polizeiwache vorgesehen, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag (04. April 2022) im Innenausschuss. Wegen der dortigen Bedingungen fänden sich so große Räume weder ebenerdig noch in den U-Bahnhöfen, weil dort alles vermietet sei. Spranger sprach daher von Räumen in einer 1. Etage in einem der umliegenden Häuser. Im Gespräch ist das Hochhaus, das zum Teil über der Adalbertsraße steht.