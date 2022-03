Senatorin: Zeigen von russischem «Z»-Kriegs-Symbol strafbar

Wer das Kennzeichen «Z» der russischen Streitkräfte im Ukraine-Krieg in Berlin öffentlich verwendet, soll strafrechtlich verfolgt werden.

Verbot des «Z»-Symbols in mehreren Bundesländern

Am Freitag hatten Niedersachsen und Bayern strafrechtliche Konsequenzen für das Verwenden des Symbols angekündigt. Auch die SPD-Fraktion im Stuttgarter Landtag, der innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, Rüdiger Erben, sowie CDU, FDP und SPD in Nordrhein-Westfalen haben sich für ein Verbot des «Z»-Symbols ausgesprochen.