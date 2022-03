Berlin will Gigabit-Ausbau vorantreiben

Der Senat, die Berliner Bezirke sowie die zuständigen Telekommunikationsunternehmen wollen in einem neuen Lenkungskreis den Ausbau von Gigabit-Netzen und 5G-Mobilfunk vorantreiben.

Das neue Gremium hat am Montag (14. März 2022) in der Hauptstadt die Arbeit aufgenommen, wie die Senatsverwaltung am Nachmittag mitteilte. Auf der konstituierenden Sitzung des Kreises unterzeichneten die Beteiligten demnach eine «Erklärung zur gemeinsamen Umsetzung der Gigabit-Strategie».