Novavax-Impfungen in Berlin ab Montag

Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Freitag (25. Februar 2022) mit. Er soll in den Impfstellen des Landes Berlin in Tegel und im Drive-in Lichtenberg zum Einsatz kommen. Die erste Lieferung des Impfstoffs Nuvaxovid nach Berlin wurde für Freitag erwartet. Nuvaxovid ist ein sogenannter Totimpfstoff. Er enthält keine Erbinformation wie mRNA oder DNA.