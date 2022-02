Senat stellt Lockerungen in Schulen in Aussicht

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat auch für die Schulen Lockerungen der Corona-Regeln in Aussicht gestellt.

Erleichterungen für Schulen in kommender Senatssitzung Thema

«Es ist ganz klar, das Thema Maske und Test ist in den Schulen für die Kinder eine erhebliche Einschränkung», sagte Giffey am Dienstag (15. Februar 2022) nach einer Sitzung des Senats. Giffey kündigte an, der Senat werde sich bei seiner nächsten Sitzung in der kommenden Woche damit beschäftigen, welchen Perspektive für Erleichterungen es für die Schulen gebe.