Über 95 Prozent: Mehrheit der Schüler weiterhin im Präsenzunterricht

Nach Aussetzen der Präsenzpflicht an den Berliner Schulen nehmen nur knapp fünf Prozent der Schülerinnen und Schüler nicht am Präsenzunterricht teil.

4,69 Prozent der Schülerinnen und Schüler nicht im Präsenzunterricht

Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung am Montag (14. Februar 2022) mit. Laut einer Erhebung aus der Vorwoche nahmen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen insgesamt 96,73 Prozent der Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teil. An den beruflichen Schulen nutzten etwas mehr Schülerinnen und Schüler die Aussetzung der Präsenzpflicht: Am Präsenzunterricht nahmen 92,63 Prozent teil. Insgesamt liegt die Teilnahmequote am Präsenzunterricht in allen Schulen bei 95,31 Prozent.