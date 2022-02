Tests statt Quarantäne für Kontaktpersonen an Berliner Kitas

Von Montag (07. Februar 2022) an können sich Kontaktpersonen von Infizierten an Berliner Kitas durch tägliche Tests der Quarantäne entziehen.

«Test-to-stay»-Verfahren an Kitas

Mit der Anwendung des sogenannten «Test-to-stay» -Verfahrens könnten Kinder und Beschäftigte dann weiter in der Einrichtung bleiben, auch wenn sie Kontaktpersonen eines positiv getesteten Covid-19-Falles in ihrer Kita-Gruppe seien, teilte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Mittwoch (02. Februar 2022) mit. Voraussetzung sei, dass die Kontaktpersonen symptomfrei seien und fünf Tage in Folge negativ getestet würden.