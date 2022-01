Geisel will sozialen Wohnungsbau schnell besser fördern

Der neue Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel will die Förderung des sozialen Wohnungsbaus in Berlin möglichst schnell überarbeiten.

Autor: dpa Weiterführende Informationen: Sozialer Wohnungsbau in Berlin Veröffentlichung: 31. Januar 2022 Letzte Aktualisierung: 31. Januar 2022

Wohnungsbauförderung soll kurzfristig überarbeitet werden

«Wir hatten im vergangenen Jahr die Finanzierung von 3500 Sozialwohnungen im Haushalt», sagte der Sozialdemokrat der Deutschen Presse-Agentur. Abgerufen worden sei sie aber nur für etwas mehr als 1000. «Und das waren auch nur die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, die wir dazu gezwungen haben, die Förderung in Anspruch zu nehmen.» Das könne nicht so bleiben. «Wir werden die Wohnungsbauförderung in Berlin überarbeiten müssen, und zwar kurzfristig.»