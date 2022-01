Corona-Inzidenz in Berlin weiterhin knapp unter 1900

Die Corona-Inzidenz in Berlin hat weiter den höchsten Wert aller Bundesländer.

Über 12.000 Neuinfektionen an einem Tag

In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich rechnerisch rund 1846 von 100.000 Menschen. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag (29. Januar 2022) hervor. Bundesweit liegt der Durchschnitt bei rund 1127. 12.762 neue Corona-Infektionen wurden in Berlin registriert. Die Gesamtzahl lag bei knapp 524.563. Neun weitere Todesfälle kamen dazu, so dass bislang 4107 Tote im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gezählt wurden.