Corona-Inzidenz in Berlin weiter gestiegen

Berlin bleibt das Bundesland mit den zweithöchsten Corona-Zahlen.

Inzidenz deutlich über 900

In den vergangenen sieben Tagen wurden 949,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner registriert, wie die Gesundheitsverwaltung am Freitag (14. Januar 2022) mitteilte. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 511,5 gelegen. Laut Robert Koch-Institut ist diese sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz nur in Bremen höher. Nicht berücksichtigt sind in den Berliner Zahlen Daten aus Marzahn-Hellersdorf. Der Bezirk übermittele wegen einer technischen Störung keine Daten, hieß es.