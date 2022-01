Kipping will langfristige Absicherung von «Housing First»

Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping pocht auf eine langfristige finanzielle Absicherung des Modellprojekts «Housing First», bei dem Obdachlose eine Wohnung bekommen können.

Breite Einigkeit über Fortführung des Projekts

Kipping weiter: «Die gesamte Koalition steht in der Verantwortung sicherzustellen, dass nicht wegen dieser Regelung am Ende so ein Projekt drei Monate in der Luft hängt. Das muss vermieden werden.» Es könne nicht sein, dass solche funktionierenden Projekte, über deren Fortführung breite Einigkeit bestehe, wegen vorläufiger Haushaltsführung abgewickelt werden müssten - um sie dann nach einigen Monaten wieder neu zu starten.