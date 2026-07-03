Sturmböen bis 70 km/h: Amtliche Warnung am Freitag

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken laut DWD ab, vereinzelt sind Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen demnach 21 bis 23 Grad. In der Nacht zum Samstag werde es teils locker, teils stark bewölkt und trocken. Die Tiefstwerte liegen der Vorhersage zufolge zwischen 13 und 11 Grad. Am Samstag ist der Himmel demnach wechselnd bis stark bewölkt und es sind einzelne Schauer möglich bei Höchstwerten von 22 bis 24 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es bei Werten zwischen 15 und 13 Grad wechselhaft bis stark bewölkt und es fällt gebietsweise Regen, wie der DWD mitteilt. Der Sonntag bringe bei wechselnder Bewölkung erneut Schauer, kurze Gewitter seien nicht ausgeschlossen.