Sturmböen bis 70 km/h: Amtliche Warnung am Freitag

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Überhöhte Mieten können online gemeldet werden
Berlinerinnen und Berliner, die davon ausgehen, eine überhöhte Miete zu bezahlen, können dem zuständigen Bezirksamt online einen entsprechenden Hinweis geben. mehr
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Die Menschen in der Hauptstadtregion müssen sich auf wechselhaftes und zeitweise windiges Wetter einstellen. Für Freitag gilt eine amtliche Warnung vor Sturmböen.
Verantwortlich dafür ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Tiefdruckeinfluss zusammen mit warmer und feuchter Luft.
Am Freitag sind demnach verbreitet Windböen bis 60 km/h möglich, örtlich und vorübergehend auch stürmische Böen um 70 km/h, insbesondere am Mittag und Nachmittag vom Norden Brandenburgs bis in die Mitte und den Berliner Raum. Von 10 bis 21 Uhr besteht eine amtliche Warnung des DWD. Gefahr besteht demnach durch einzelne herabstürzende Äste und umherfliegende Gegenstände. Ab Freitagabend soll der Wind allmählich nachlassen.
Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken laut DWD ab, vereinzelt sind Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen demnach 21 bis 23 Grad. In der Nacht zum Samstag werde es teils locker, teils stark bewölkt und trocken. Die Tiefstwerte liegen der Vorhersage zufolge zwischen 13 und 11 Grad. Am Samstag ist der Himmel demnach wechselnd bis stark bewölkt und es sind einzelne Schauer möglich bei Höchstwerten von 22 bis 24 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es bei Werten zwischen 15 und 13 Grad wechselhaft bis stark bewölkt und es fällt gebietsweise Regen, wie der DWD mitteilt. Der Sonntag bringe bei wechselnder Bewölkung erneut Schauer, kurze Gewitter seien nicht ausgeschlossen.