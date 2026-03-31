Mehr Wohnungen in neuer Siemensstadt geplant

Das neue 76 Hektar große Stadtquartier "Siemensstadt Square" soll bis in die 2030er Jahre auf dem angestammten Industriestandort der Siemens AG im Westen der Hauptstadt entstehen. Erster Spatenstich war 2024. In dem neuen Viertel sollen künftig rund 40.000 Menschen leben und arbeiten. Neben Wohnungen und Gewerbe sind auch eine Grundschule für 600 Schülerinnen und Schüler, deren Bau Anfang 2027 beginnt, sowie zwei Kitas geplant. Auf dem Areal sollen nach früheren Angaben insgesamt 4,5 Milliarden Euro investiert werden, davon 750 Millionen Euro vom Siemens-Konzern, der seine Wurzeln in Berlin hat. Für die Verkehrsanbindung zur Innenstadt ist die geplante Reaktivierung der sogenannten Siemensbahn entscheidend. Die Deutsche Bahn strebt die Inbetriebnahme der S-Bahn-Strecke nach früheren Angaben bis Ende 2029 an.