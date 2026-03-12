Berliner Universitätsverbund weiter auf Exzellenzniveau

«Die Entscheidung des Expertengremiums der Exzellenzstrategie stärkt den Hochschul- und Wissenschaftsstandort Berlin und ermöglicht auch in den nächsten Jahren Spitzenforschung in und aus Berlin», lautete der Kommentar von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) ergänzte, die zweite positive Evaluation der Exzellenzkommission habe den in Berlin eingeschlagenen Weg bestätigt. «Das ist ein starkes Signal für den Wissenschaftsstandort Berlin.» Die Berlin University Alliance war der erste Exzellenzverbund in Deutschland überhaupt und wird seit 2019 im Zuge der Exzellenzstrategie von Bund und Land Berlin gefördert. Er habe neue Maßstäbe für die Zusammenarbeit von Universitäten gesetzt, sagte Czyborra.