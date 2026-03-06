Rettungsschwimmer für Berliner Freibadsaison gesucht

Angeboten werden im März Bewerbungstage für Rettungsschwimmer in verschiedenen Berliner Bädern. Voraussetzung für den Job ist ein Rettungsschwimmerabzeichen in Silber, das erst zwei Jahre alt ist. Die Ausbildung und Prüfung dafür bieten die Bäder-Betriebe unkompliziert und kostenlos an: "Vorbeikommen, vorstellen, durchstarten". Außerdem suchen die Bäder Auszubildende für den regulären Ausbildungsberuf Fachangestellter für Bäderbetriebe.