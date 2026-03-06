Aktuelle Sprache: Deutsch

Rettungsschwimmer für Berliner Freibadsaison gesucht

Berliner Freibäder

Die Berliner Bäder suchen Rettungsschwimmer für den Sommer. (Archivbild)

Die Tage werden wärmer, der Frühling ist fast da - und die Berliner Bäder suchen nach Rettungsschwimmern und Bademeistern für die Freibadsaison.

"Lust auf einen Sommerjob mit Verantwortung?", fragen die Berliner Bäder-Betriebe bei Facebook. "Du willst 2026 nicht nur am Beckenrand stehen, sondern wirklich etwas bewegen?"

Bewerbungstage ab März

Angeboten werden im März Bewerbungstage für Rettungsschwimmer in verschiedenen Berliner Bädern. Voraussetzung für den Job ist ein Rettungsschwimmerabzeichen in Silber, das erst zwei Jahre alt ist. Die Ausbildung und Prüfung dafür bieten die Bäder-Betriebe unkompliziert und kostenlos an: "Vorbeikommen, vorstellen, durchstarten". Außerdem suchen die Bäder Auszubildende für den regulären Ausbildungsberuf Fachangestellter für Bäderbetriebe.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 6. März 2026
Letzte Aktualisierung: 6. März 2026

