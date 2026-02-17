Senatskommission: Wohnungsbau geht voran

Gaebler wies auf die Sicherung der Schulversorgung als Voraussetzung für den Wohnungsbau hin, mit der sich die Kommission ebenfalls beschäftige. In den Gehrenseehöfen in Lichtenberg etwa seien dadurch mehr als 1.000 neue Wohnungen ermöglicht worden, nachdem dort die Schulplanung an das Bauvorhaben angepasst wurde. Insgesamt zog Gaebler eine positive Bilanz der Wohnungsbaupolitik: Für die fünf Jahre von 2022 bis 2026 sei mit rund 80.000 neuen Wohnungen in Berlin zu rechnen. Der Bedarf sei noch größer, räumte Gaebler ein. «Deshalb bleibt die Senatskommission wichtig.»