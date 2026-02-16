Senat erteilt für ein Jahr keine neuen Taxengenehmigungen

Im Juli 2024 führte der Senat im Berliner Taxigewerbe eine Festpreisoption ein. Fahrgäste wissen damit bei online gebuchten Taxifahrten bereits vor der Fahrt, wie teuer diese wird. Doch die Nachfrage hat diese Maßnahme den Angaben des Senats zufolge bisher nicht angekurbelt. Der nun verordnete einjährige Stopp neuer Taxen in Berlin gilt demnach auch für Erweiterungsanträge bestehender Unternehmen. «Neuantragsteller können sich für diesen Zeitraum auf eine Warteliste setzen lassen», hieß es. Bereits genehmigte Unternehmen könnten den Betrieb im bisherigen Umfang weiterführen.