Die Berlinale 2026 ist eröffnet

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner erklärte in Vorfeld des Filmfestivals: «Die Berlinale ist immer auch ein politisches Festival und nimmt gerade in diesen herausfordernden Zeiten die Menschenrechte konsequent in den Blick. Kino ist hier nicht nur Unterhaltung, sondern ein mächtiges Instrument der Aufklärung.»