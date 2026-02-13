Die Berlinale 2026 ist eröffnet

© dpa
Brandenburger Tor leuchtet am Freitag für Freiheit im Iran
Das Brandenburger Tor soll am Abend in den Farben des Iran strahlen – ein starkes Zeichen aus Berlin für Mut und Freiheitswillen. mehr
© dpa
Die Internationalen Filmfestspiele in Berlin sind eröffnet. Festivaldirektorin Tricia Tuttle erklärte die 76. Berlinale am Abend für eröffnet. Zum Auftakt wird das Politdrama «No Good Men» über Frauen in Afghanistan gezeigt.
Zur Eröffnung kam auch Schauspielerin Michelle Yeoh («Wicked», «Everything Everywhere All at Once»), die mit dem Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk geehrt wurde.
Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner erklärte in Vorfeld des Filmfestivals: «Die Berlinale ist immer auch ein politisches Festival und nimmt gerade in diesen herausfordernden Zeiten die Menschenrechte konsequent in den Blick. Kino ist hier nicht nur Unterhaltung, sondern ein mächtiges Instrument der Aufklärung.»
Die Berlinale findet vom 12. bis zum 22. Februar 2026 statt. Während des Festivals werden unter anderem US-Star Pamela Anderson («The Last Showgirl»), Schauspieler Ethan Hawke («Blue Moon», «Before Sunrise») und die britische Musikerin Charli xcx («brat») erwartet. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 330.000 Kinotickets verkauft.