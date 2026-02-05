Frauenpreis 2026 geht an die Frauen des FC Viktoria Berlin

FC Viktoria

Spielerinnen der Frauenmannschaft von FC Viktoria 1889 Berlin beim Training im Stadion Lichterfelde. (Archivbild)

© dpa

Der diesjährige Berliner Frauenpreis geht an die Gründerinnen des Frauenteams des FC Viktoria Berlin.

Sie werden für ihr herausragendes Engagement und ihren langjährigen Einsatz für Gleichberechtigung im deutschen Fußball ausgezeichnet, wie die auch für den Bereich Gleichstellung zuständige Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales mitteilte.

«Starke Vorbilder die nächste Fußball-Generation»

«Diese sechs Frauen zeigen eindrucksvoll, wie sich der Einsatz für Gleichberechtigung und sportlicher Erfolg miteinander verbinden lassen», sagte Arbeits- und Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD). Mit ihrem Mut, neue Wege zu gehen, hätten sie innovative Strukturen für gleichberechtigte Teilhabe im Sport geschaffen. «Sie stärken die Sichtbarkeit der Spielerinnen und inspirieren als starke Vorbilder die nächste Fußball-Generation.»

Bundesweit zukunftsweisendes Modell für mehr Gleichstellung im Profisport

Die Gründerinnen des Frauenteams sind Ariane Hingst, Verena Pausder, Tanja Wielgoß, Felicia Mutterer, Katharina Kurz und Lisa Währer. Im Sommer 2022 gaben sie dem Frauenteam des Traditionsclubs FC Viktoria 1889 Berlin mit einer eigenen Gesellschaft eine neue professionelle Struktur, so die Senatsverwaltung. Der Club gelte bundesweit als zukunftsweisendes Modell für mehr Gleichstellung im Profisport. Der FC Viktoria Berlin feierte 2025 mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga einen ersten großen sportlichen Erfolg.

Frauenpreis wird am Montag überreicht

Die unabhängige Jury wird von Senatorin Kiziltepe berufen. Ihr lagen 23 Vorschläge für mögliche Preisträgerinnen vor. Der Frauenpreis ist mit 5.000 Euro und einer Skulptur der Bühnenkünstlerin Esther Janshen dotiert. Er soll am Montag im Roten Rathaus überreicht werden. Seit 1987 werden mit dem Berliner Frauenpreis Frauen geehrt, die sich mit besonderem Engagement für die Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzen.

Autor:in: dpa
Quelle: Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung
Veröffentlichung: 5. Februar 2026
Letzte Aktualisierung: 5. Februar 2026

