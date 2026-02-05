Frauenpreis 2026 geht an die Frauen des FC Viktoria Berlin

Die Gründerinnen des Frauenteams sind Ariane Hingst, Verena Pausder, Tanja Wielgoß, Felicia Mutterer, Katharina Kurz und Lisa Währer. Im Sommer 2022 gaben sie dem Frauenteam des Traditionsclubs FC Viktoria 1889 Berlin mit einer eigenen Gesellschaft eine neue professionelle Struktur, so die Senatsverwaltung. Der Club gelte bundesweit als zukunftsweisendes Modell für mehr Gleichstellung im Profisport. Der FC Viktoria Berlin feierte 2025 mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga einen ersten großen sportlichen Erfolg.