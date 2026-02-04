Berlin öffnet Türen: Orte zum Aufwärmen

In der Amerika-Gedenkbibliothek werde etwa momentan gern der Salon genutzt. Dort könne man sich aufhalten und Zeitungen lesen, sagte die Sprecherin. Die Zentral- und Landesbibliothek ist Mitglied im Netzwerk der Wärme - einem Verbund von Orten des Austauschs, der Hilfe und Begegnung in ganz Berlin. Das Netzwerk richtet sich an die verschiedensten Zielgruppen, unter anderem Familien, Senioren oder auch Menschen ohne eigenes Zuhause.