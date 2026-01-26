Wetterdienst warnt vor Glatteis - Einschränkungen im Nahverkehr

© dpa
Straßenbahnen fahren weiterhin nicht
Die Menschen in Berlin müssen auch heute erst mal ohne Straßenbahn auskommen. Der Verkehr bleibt auf jeden Fall am Vormittag weiter eingestellt, wie es von der BVG-Sprecherin am Montagabend hieß. mehr
Auf Berliner Straßen ist es derzeit extrem glatt. Im Nahverkehr führt das bereits zu Einschränkungen. Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger sollen äußerst vorsichtig sein.
Einer amtlichen Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge war die Glatteisgefahr in der Nacht hoch (Warnstufe 3 von 4). Regen und Nässe könnten plötzlich gefrieren, hieß es. Dadurch bestehe Gefahr für Leib und Leben. Am Morgen warnte der DWD allerdings nur noch für den äußersten Nordosten Deutschlands vor extremer Glätte. Für Berlin gilt bis 11 Uhr weiterhin eine Warnung der Stufe 2.
Eis und Glätte führen am Morgen zu Einschränkungen im gesamten Berliner Verkehr. Wegen vereister Oberleitungen fahren derzeit etwa keine Straßenbahnen in Berlin, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. «Bitte nutzen Sie wenn möglich S + U-Bahn und Bus», hieß es auf der Seite der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Im U-Bahnverkehr kommt es ebenfalls zu Einschränkungen: Die U2 ist der BVG zufolge derzeit zwischen Alexanderplatz und Pankow unterbrochen, die U3 zwischen Breitenbachplatz und Krumme Lanke. Busse wiederum führen weitgehend ohne Beeinträchtigungen, Verzögerungen aufgrund der Glätte seien aber möglich.
Für Autofahrer sei die südliche A100 zwischen Grenzallee und Buschkrugallee wegen Eisglätte derzeit in beide Richtungen gesperrt, teilte die VIZ weiter mit.
Unterbrechungen gibt es auch auf der Ringbahn. Wegen Gleisschäden sind die Linien S41 und S42 derzeit zwischen Südkreuz und Hermannstraße unterbrochen. Die Störung habe aber nichts mit der Witterung zu tun, sagte ein Bahnsprecher. Witterungsbedingte Einschränkungen im S-Bahnnetz seien derzeit nicht bekannt.
Größere Unfälle in der Hauptstadt gab es laut Polizei bislang nicht. Der Berufsverkehr setzt aber erst ein. Polizei und Berliner Stadtreinigung (BSR) warnen vor extremer Glätte. Zwar streue der Winterdienst der BSR auf wichtigen Strecken inklusive der Radstreifen, teilte das Unternehmen mit. Aufgrund starken Regens sei das Feuchtsalz aber teilweise von den Fahrbahnen gespült worden. In Nebenstraßen sowie auf vielen Rad- und Gehwegen werde zudem kein Auftaumittel eingesetzt. Hier sei es deswegen extrem glatt. «Bitte passen Sie Ihr Verhalten den Straßenverhältnissen an», teilte die Polizei in den sozialen Medien mit. Autofahrer sollten die Abstände vergrößern und behutsam lenken. Überflüssige Wege und Radfahren würden am besten vermieden. Größere oder auffällig viele Unfälle in der Hauptstadt wurden zunächst nicht bekannt.
Am Hauptstadtflughafen BER finden Starts und Landungen einem Sprecher zufolge normal statt, werden derzeit aber nur über eine der beiden Start- und Landebahnen abgewickelt. Die zweite Bahn werde gegen Vereisung behandelt. Es gab vereinzelte witterungsbedingte Flugstreichungen und Verspätungen.