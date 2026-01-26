Wetterdienst warnt vor Glatteis - Einschränkungen im Nahverkehr

Größere Unfälle in der Hauptstadt gab es laut Polizei bislang nicht. Der Berufsverkehr setzt aber erst ein. Polizei und Berliner Stadtreinigung (BSR) warnen vor extremer Glätte. Zwar streue der Winterdienst der BSR auf wichtigen Strecken inklusive der Radstreifen, teilte das Unternehmen mit. Aufgrund starken Regens sei das Feuchtsalz aber teilweise von den Fahrbahnen gespült worden. In Nebenstraßen sowie auf vielen Rad- und Gehwegen werde zudem kein Auftaumittel eingesetzt. Hier sei es deswegen extrem glatt. «Bitte passen Sie Ihr Verhalten den Straßenverhältnissen an», teilte die Polizei in den sozialen Medien mit. Autofahrer sollten die Abstände vergrößern und behutsam lenken. Überflüssige Wege und Radfahren würden am besten vermieden. Größere oder auffällig viele Unfälle in der Hauptstadt wurden zunächst nicht bekannt.