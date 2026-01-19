Berlin wird neben Hamburg zur Modellregion Mobilität

Zwischen Berlin und Hamburg bestehen bereits Absichtserklärungen für eine engere Zusammenarbeit, etwa bei Nahverkehrsthemen. Auch dort liegt der Fokus auf dem autonomen Fahren. Im vergangenen September vereinbarten die Verkehrsunternehmen der beiden Städte sowie die Münchner Verkehrsgesellschaft ebenfalls ein Kooperationsabkommen, das auch die Entwicklung einer gemeinsamen Mobilitätsplattform und standardisierte Vertriebssysteme zum Ziel hat.