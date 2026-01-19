Berlin wird neben Hamburg zur Modellregion Mobilität

Berlin und Hamburg unterzeichnen Absichtserklärung

Patrick Schnieder (CDU, l), Bundesminister für Verkehr, Ute Bonde (CDU), Berliner Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, und Anjes Tjarks (Bündnis 90/Die Grünen), Hamburgs Senator für Verkehr und Mobilitätswende, stehen an einem selbstfahrenden Fahrzeug der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) nach der Unterzeichnung einer gemeinsamen Absichtserklärung für die Mobilität der Zukunft.

Die Städte Berlin und Hamburg vertiefen ihre Zusammenarbeit bei Mobilitätsthemen der Zukunft wie dem autonomen Fahren.

Der Rahmen dafür ist die sogenannte Metropol-Modellregion Mobilität, die bislang nur zwischen dem Bund und der Hansestadt bestand und der Berlin nun beitritt. Beide Länder unterzeichneten in der Hauptstadt eine entsprechende Absichtserklärung.

Drei Berliner Projekte mit aufgenommen

Die Modellregion Mobilität dient der Entwicklung von digitalisierten und vernetzten Verkehrsprojekten und dem einfacheren Austausch zwischen Bund, Ländern, der EU-Kommission sowie zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Die Absichtserklärung erwähnt drei bereits bestehende Projekte in Berlin: 

  • Das Forschungsprojekt NoWeL4, bei dem im Nordwesten Berlins autonomer Nahverkehr in größerem Maßstab getestet wird.
  • Das «Digitale Testfeld Stadtverkehr», in der die Senatsverwaltung verschiedene Forschungsprojekte im Bereich klimafreundliche und autonome Mobilität bündelt.
  • Die verstärkte Nutzung von Verkehrsdaten wie Bewegungsdaten von Sharing-Anbietern für eine bessere Verkehrsplanung.

Engere Zusammenarbeit zwischen Berlin und Hamburg angestrebt

Zwischen Berlin und Hamburg bestehen bereits Absichtserklärungen für eine engere Zusammenarbeit, etwa bei Nahverkehrsthemen. Auch dort liegt der Fokus auf dem autonomen Fahren. Im vergangenen September vereinbarten die Verkehrsunternehmen der beiden Städte sowie die Münchner Verkehrsgesellschaft ebenfalls ein Kooperationsabkommen, das auch die Entwicklung einer gemeinsamen Mobilitätsplattform und standardisierte Vertriebssysteme zum Ziel hat.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 19. Januar 2026
Letzte Aktualisierung: 19. Januar 2026

