Berlin wird neben Hamburg zur Modellregion Mobilität

© dpa
Weniger Geflüchtete kommen nach Berlin
Im vergangenen Jahr sind erheblich weniger Geflüchtete nach Berlin gekommen als 2024. mehr
© dpa
Die Städte Berlin und Hamburg vertiefen ihre Zusammenarbeit bei Mobilitätsthemen der Zukunft wie dem autonomen Fahren.
Der Rahmen dafür ist die sogenannte Metropol-Modellregion Mobilität, die bislang nur zwischen dem Bund und der Hansestadt bestand und der Berlin nun beitritt. Beide Länder unterzeichneten in der Hauptstadt eine entsprechende Absichtserklärung.
Die Modellregion Mobilität dient der Entwicklung von digitalisierten und vernetzten Verkehrsprojekten und dem einfacheren Austausch zwischen Bund, Ländern, der EU-Kommission sowie zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Die Absichtserklärung erwähnt drei bereits bestehende Projekte in Berlin:
Zwischen Berlin und Hamburg bestehen bereits Absichtserklärungen für eine engere Zusammenarbeit, etwa bei Nahverkehrsthemen. Auch dort liegt der Fokus auf dem autonomen Fahren. Im vergangenen September vereinbarten die Verkehrsunternehmen der beiden Städte sowie die Münchner Verkehrsgesellschaft ebenfalls ein Kooperationsabkommen, das auch die Entwicklung einer gemeinsamen Mobilitätsplattform und standardisierte Vertriebssysteme zum Ziel hat.