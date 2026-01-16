Berlins Bäder starten flexibles Abo-Modell für Vielschwimmer

Die frühere Bädercard kostete 495 Euro im Jahr, ermäßigt 275 Euro. Der neue Basis-Tarif kostet 30 Euro im Monat, also 360 Euro im Jahr (ermäßigt 276 Euro). Damit kann man allerdings nur zweimal in der Woche in den Bädern der Kategorien 2 und 3 schwimmen gehen. Der Flex Tarif für beliebig häufiges Schwimmen in allen Bädern kostet 38 Euro im Monat oder 456 Euro im Jahr (ermäßigt 360 Euro). Und für den Plus Tarif, bei dem eine Begleitung dabei sein kann, müssen 70 Euro im Monat oder 840 Euro (ermäßigt 648 Euro) im Jahr bezahlt werden.