Aktuelle Sprache: Deutsch

Berlins Bäder starten flexibles Abo-Modell für Vielschwimmer

Öffentliches Schwimmbad

Statt einer Jahreskarte für die öffentlichen Schwimmbäder gibt es in Berlin nun flexiblere Abo-Modelle. (Symbolbild)

© dpa

Für regelmäßige Schwimmer in Berlins Bädern gilt ab Februar beim Eintritt das bereits angekündigte flexiblere Abo-Modell.

Statt der früheren Jahreskarte Bädercard gibt es nun drei Möglichkeiten, die unterschiedlich teuer sind. Für viele Schwimmer wird es auf das Jahr gerechnet dabei billiger. Teurer wird es vor allem für Käufer ermäßigter Karten. 

Drei Tarife zur Auswahl

Die frühere Bädercard kostete 495 Euro im Jahr, ermäßigt 275 Euro. Der neue Basis-Tarif kostet 30 Euro im Monat, also 360 Euro im Jahr (ermäßigt 276 Euro). Damit kann man allerdings nur zweimal in der Woche in den Bädern der Kategorien 2 und 3 schwimmen gehen. Der Flex Tarif für beliebig häufiges Schwimmen in allen Bädern kostet 38 Euro im Monat oder 456 Euro im Jahr (ermäßigt 360 Euro). Und für den Plus Tarif, bei dem eine Begleitung dabei sein kann, müssen 70 Euro im Monat oder 840 Euro (ermäßigt 648 Euro) im Jahr bezahlt werden. 

Abos können pausiert werden

Die Abos werden im Internet gekauft, haben eine Mindestlaufzeit von drei Monaten und beginnen am 1. Tag eines Monats. Sie lassen sich sechs aufeinanderfolgende Monate pausieren, also etwa in der Sommer- oder der Wintersaison.

Autor:in: dpa
Weiterführende Informationen: Schwimmbäder in Berlin
Veröffentlichung: 16. Januar 2026
Letzte Aktualisierung: 16. Januar 2026

Weitere Meldungen

Glatteis

© dpa

Glatteis-Warnung ab Montagabend

Das Wetter zeigt sich am Montag in Berlin und Brandenburg etwas milder. Beim Autofahren oder bei Wegen zu Fuß ist dennoch Vorsicht geboten. Es gilt eine Unwetterwarnung.  mehr