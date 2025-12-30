Silvester: Fahrpläne, Verbotszonen und Verkehrseinschränkungen

Am Brandenburger Tor ist eine große Party mit DJs und Feuerwerk geplant. Es ist Platz für 20.000 Menschen, die Tickets sind kostenlos und müssen vorher reserviert werden. Das Motto: «Yeah 26». Der Einlass beginnt um 21:30 Uhr. Es werden Taschenkontrollen durchgeführt. Eigenes Essen, alkoholische Getränke und Feuerwerkskörper dürfen nicht mitgebracht werden. Auch große Rucksäcke und Taschen dürfen nicht mit rein. Die Organisation der Veranstaltung übernimmt die landeseigenen Kulturprojekte Berlin GmbH. Rund um die Siegessäule plant das Bündnis We Are Berlin ebenfalls eine größere Party, die als Demonstration angemeldet ist. Geplant sind mehrere Trucks, auf denen DJs auflegen. Die Veranstalter sprechen vom größten Silvester-Rave der Stadt. Auch ein Feuerwerk ist angekündigt. Angemeldet sind laut Polizei 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Los geht es um 18 Uhr. Weiterhin finden in zahlreichen Berliner Clubs Silvesterpartys statt.