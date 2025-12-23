Vier Böllerverbotszonen zum Jahreswechsel

Eine neue Verbotszone befindet sich an der Admiralbrücke in Kreuzberg. Erstmals gilt dort sowie in den angrenzenden Nebenstraßen und auf dem Spielplatz auf dem Mittelstreifen der Grimmstraße eine Böllerverbotszone. Weitere Verbotsbereiche befinden sich wie in den letzten Jahren am Alexanderplatz, im Bereich des Steinmetzkiezes in Schöneberg und auf einem Teil der Sonnenallee. Das Verbot gilt vom Silvesterabend um 18 Uhr bis Neujahr um 6 Uhr. In den Verbotszonen sind lediglich Wunderkerzen, Knallerbsen und Tischfeuerwerk erlaubt, also pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F1. Messer und Waffen sind verboten.