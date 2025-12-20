Reisewelle zu den Feiertagen

Außerdem ist nicht nur im öffentlichen Nahverkehr eine höhere Nachfrage zu erwarten, sondern auch am Flughafen BER. Dieser erwartet in der Ferienzeit insgesamt etwa 1,1 Millionen Passagiere. Dies seien ähnlich viele wie im vergangenen Jahr. Insgesamt starten und landen über den Jahreswechsel rund 7.300 Flugzeuge, so die Angaben der VIZ.